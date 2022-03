गोंदिया : महाराष्ट्र में मवेशियों की तस्करी (cattle smuggling in maharashtra) करने वाले एक ट्रक चालक की बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने पिटाई (bajrang dal worker thrashed cattle smuggler) की. यह घटना गोंदिया जिले की है, जहां एक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ट्रक पकड़ा. ट्रक के जरिये गोहत्या के लिए 29 मवेशियों को अवैध रूप से ले जाया जा रहा (cattle smuggled by trucks for cow slaughter) था. बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने ट्रक चालक की पिटाई की और गाड़ी की भी तोड़फोड़ की.

जानकारी के मुताबिक, बजरंग दल और गौरक्षा दल को खबर मिली थी कि एक ट्रक में 29 मवेशियों को अवैध रूप से छत्तीसगढ़ से काकोड़ी-चिचगड़ होते हुए ले जाया जा रहा है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उक्त ट्रक को चिचगढ़ टी प्वाईंट पर पकड़ा (bajrang dal caught truck loaded with cows) और चालक की धुनाई करने के साथ गाड़ी की तोड़फोड़ भी शुरू कर दी. उसके बाद ट्रक में लादे गए मवेशियों को रिहा कराया गया. ट्रक के चालक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि ये मवेशी चिचगड़ के काशिम नामक शख्स के हैं.

इस पूरे घटना की खबर चिचगढ़ पुलिस को दी गई. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचक ट्रक जब्त करने के साथ चालक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आगे की जांच कर रही है. बता दें कि काकोड़ी गांव देवरी तालुका का अंतर्गत आता है. महाराष्ट्र में गोहत्या पर प्रतिबंध (cow slaughter ban in maharastra) लगा है. इसके बावजूद छत्तीसगढ़ से नियमित रूप से बड़ी संख्या में मवेशियों को काकोड़ी-चिचगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र के बूचड़खानों में ले जाया जाता (cow smuggling from chhatishgarh to maharashtra) है.