गया: बिहार के गया जिले के बोधगया प्रखंड अंतर्गत बगदाहा गांव (Aircraft Fell Down In Bagdaha Village Of Bodh gaya Block) के बधार में आज आर्मी की ट्रेनिंग (Army Training In Gaya) के दौरान प्लेन क्रैश हो गया. गया-बोधगया मुख्य सड़क मार्ग पर पहाड़पुर गांव के समीप स्थित आर्मी कैंट एयरपोर्ट के पास रूटिंग ट्रेनिंग के दौरान प्लेन उड़ान भरता है. आज सुबह में ट्रेनिंग के लिये पायलेट ने उड़ान भरा लेकिन, कुछ ही समय के बाद प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई. जिस कारण पायलट ने गेहूं के खेत में प्लेन को उतारना चाहा, इसी क्रम में प्लेन खेत मे गिर गया.

प्लेन को खेत में गिरता देख बगदाहा और आसपास के गांव वाले खेत में पहुंच गए. प्लेन में सवार चालकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. दोनों सुरक्षित हैं. इसके बाद पायलट ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) को इसकी सूचना दी. कुछ देर बाद आर्मी के जवान भी घटनास्थल पर पहुंच गए और सुरक्षित पायलट को अपने साथ ले गए. साथ ही प्लेन क्रैश बॉडी को भी अपने साथ उठाकर ले गए. इस संबंध में कोई भी अधिकारी कुछ बताने से इंकार कर रहे हैं.

गया में गिरा सेना का एयरक्राफ्ट

वहीं प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय ग्रामीण देवानंद चौधरी ने बताया कि, सेना का प्लेन अचानक खेत में गिरते हुए हम लोगों ने देखा. जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे. प्लेन में 2 लोग सवार थे, जो पूरी तरह सुरक्षित हैं. थोड़ी ही देर में सेना के अन्य जवान आ गए और प्लेन को धक्का देते हुए सड़क तक ले गए. उसके बाद उसके पार्ट्स को खोलकर एक वाहन में लेकर चले गए. उन्होंने कहा कि, जिस जगह पर प्लेन गिरा वह बोधगया प्रखंड के बगदाहा गांव का बेली आहार कहलाता है.