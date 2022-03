चंडीगढ़ : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ में अत्याधुनिक एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (Integrated Command & Control Center- ICCC) समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन (ICCC inaugurated by Amit shah) किया. इसके अलावा शाह ने वाणिज्य महाविद्यालय के छात्रावास प्रखंड, पुलिस कर्मियों के लिए 240 आवास निर्माण परियोजना और एक बस डिपो-सह-कार्यशाला की भी आधारशिला रखी. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री के साथ पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित भी मौजूद थे.

जानकारी के मुताबिक, ICCC परियोजना के तहत यातायात उल्लंघन पर नजर रखने के लिए चंडीगढ़ में (2000 CCTV cameras installed in Chandigarh) 2,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए (cctv cameras to monitor traffic violations under ICCC project) गए हैं. ICCC को सेवाओं और डेटा विश्लेषण की प्रभावी निगरानी (Effective monitoring of services and data analysis in ICCC) के लिए पानी, बिजली, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन, ई-गवर्नेंस, पार्किंग और सार्वजनिक-बाइक साझाकरण सहित प्रमुख नागरिक सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है. केंद्रीय मंत्री ने जिन अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें चंडीगढ़ आवास बोर्ड का एक नया कार्यालय भवन, दो सरकारी स्कूल और एक पार्क भी शामिल हैं.

चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का संबोधन

कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि वह लंबे समय के बाद इस खूबसूरत शहर का दौरा कर रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं. शाह ने कहा कि आधुनिक दुनिया के इतिहास में चंडीगढ़ नियोजित शहरों की श्रेणी में सबसे विकसित शहर है. उन्होंने कहा कि गुजरात में जब वे छोटे थे, तब बच्चों को सुनियोजित और अच्छे शहर के रूप में चंडीगढ़ का उदाहरण दिया जाता था.

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब कोई शहर विकसित होता है, तो उसकी जरूरतें भी बदल जाती हैं और जैसे-जैसे समय बदलता है, जरूरतों में भी बदलाव आता है. उन्होंने कहा कि जो समय के साथ नहीं बदलते, वे खुद को प्रासंगिक नहीं रख सकते. गृह मंत्री ने कहा कि देश भर में स्मार्ट सीटी का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रखा. चंड़ीगढ़ देश का सबसे आधुनिक और डिसिप्लिन शहर बनकर उभरेगा. इसके साथ अमित शाह ने चंडीगढ़ के लोगों का धन्यवाद भी किया. अमित शाह ने कहा कि चंडीगढ़ के लोगों ने बीजेपी को नगर निगम में अपनाकर विकास का रास्ता चुना है. शाह ने इस बदलाव के अनुकूल एक प्रणाली बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की भी सराहना (Amit Shah appreciated Chandigarh Administration) की. उन्होंने कहा कि यह केवल लोगों की सुविधाओं के लिए नहीं है बल्कि इसमें सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है. चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन अब इसे स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाने लगा है. इसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस कंट्रोल रूम को तैयार किया गया है. चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चीफ जनरल मैनेजर एनपी शर्मा ने बताया कि इस सेंटर का नाम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है. इसे इंटीग्रेटेड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें चंडीगढ़ के बहुत से विभागों को आपस में जोड़ा गया है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने शहरी विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं को लागू कराया. उन्होंने कहा कि गुजरात उन राज्यों में शामिल है, जहां शहरी आबादी शायद सबसे ज्यादा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वह पूरे देश में स्मार्ट सिटी का विचार लेकर आए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमृत योजना, सौर मिशन और हरित शहर योजना भी लाए.

ICCC से इन विभागों को जोड़ा गया: इंटीग्रेट कंट्रोल रूम सेंटर में एजुकेशन, हेल्थ, नगर निगम, ट्रांसपोर्ट इत्यादि शामिल हैं. इन सभी विभागों का डेटा यहां पर आएगा और यहां पर आने के बाद उसे एनआरसी किया जाएगा. इस डेटा के माध्यम से हमें एक ही जगह पर बैठे हुए यह जानकारी मिलेगी कि शहर में किस जगह में किस व्यवस्था की कमी है और किस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना जरूरी है.

ऐसे काम करेगा इंटीग्रेट कंट्रोल रूम सेंटर: इससे ये लाभ होगा कि चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को तुरंत पता चल जाएगा कि शहर के कौन से हिस्से में किस तरह की सुविधा दिए जाने की जरूरत है या किस तरह के बदलाव किए जाने की जरूरत है. उदाहरण के लिए अगर किसी जगह पर बार-बार ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस जगह पर ट्रैफिक जाम को लेकर काम करने की जरूरत है.

अगर किसी जगह पर अपराध से जुड़े आंकड़े ज्यादा मिल रहे हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस जगह पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाने की जरूरत है. इस तरह से ये शहर की बेहतरी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पूरे शहर में 2000 आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे शहर की हर सड़क और चौराहे पर नजर रखेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति सड़क पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करे.

इस कंट्रोल रूम सेंटर की इमारत के साथ ही नगर निगम के एक सेंटर की इमारत बनाई गई है और तीसरी इमारत पुलिस कंट्रोल रूम सेंटर की भी बनाई गई है ताकि सभी विभाग मिलकर आपस में काम कर सकें. ये परियोजना चंडीगढ़ प्रशासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है. उन्होंने इसके अलावा सेक्टर-17 में बने फुटबॉल स्टेडियम, अर्बन पार्क, धनास में पुलिस हाउसिंग प्रोजेक्ट और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की नई इमारत का उद्घाटन भी किया.

