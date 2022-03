जम्मू: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा (Review of security situation in Jammu and Kashmir) की और आतंकवादियों के खिलाफ सक्रिय अभियानों तथा उनको साजो-सामान व वित्तीय सहायता मिलने के रास्तों को बंद करने पर जोर दिया. शाह ने कहा कि सीमा पार से कोई घुसपैठ न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए. गृह मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांतिपूर्ण और समृद्ध जम्मू-कश्मीर के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने की जरूरत है.

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि दो दिन के जम्मू-कश्मीर दौरे पर आए शाह ने यहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्र सरकार तथा जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने सुरक्षा स्थिति में सुधार, आतंकवादी घटनाओं में कमी और सुरक्षा कर्मियों के शहीद होने के मामलों में कमी (Decrease In Number of Security Forces Personnel Martyred) की सराहना की. शाह ने आतंकवादियों के खिलाफ सक्रिय अभियानों और उन्हें सुरक्षित पनाहगाह या वित्तीय सहायता से वंचित करने पर जोर दिया. उन्होंने सुरक्षा बलों और पुलिस को आतंकवाद रोधी अभियानों को प्रभावी बनाने और जेलों में आतंकवादियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. प्रवक्ता ने कहा कि मंत्री ने मादक पदार्थ-आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए जम्मू-कश्मीर में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) को और मजबूत करने का आदेश दिया.