अलीगढ़ : मेडिकल साइंस दिन व दिन तरक्की कर रहा है. लेकिन आज भी अजीब बीमारियां सामने आती हैं, जो लाइलाज होते हैं. ऐसी बीमारी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक 12 साल के बच्चे में पायी गई है, जिसका डॉक्टर इलाज में असमर्थ हैं. दरअसल, बच्चे को ऐसी बीमारी है, जिसकी वजह से उसे छूते ही शरीर की हड्डियां टूटने लगती (bone fracture disease in a child in aligarh up) है.

जानकारी के मुताबिक, 12 साल के रोहित का शरीर जन्म से ही नाजूक है. उसे छूते ही शरीर की हड्डियां टूटने (bones break easily in child) लगी है और रोहित रो-रोकर सबका बूरा हाल कर देता है. दूसरे बच्चों को देख रोहित को स्कूल जाने और पढ़ाई करने का मन करता है. वह पढ़-लिखकर ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन उसे गोद में लेते ही उसकी हड्डियां टूटने लगती (brittle bone disease to aligarh child) है. उसे सिर्फ उसकी मां ही उठा पाती है. इस वजह से उसका स्कूल में दाखिला नहीं हो पाया है और उसका सपना भी टूट गया है.

अजीब बीमारी

रोहित की मां के मुताबिक, वह 2012 में मलखान सिंह हॉस्पिटल में पैदा हुआ था. पैदा होते ही वह काफी रोया था. उसे छूने से हड्डियां जब टूटने लगी, तो परिवार ने कई जगह डॉक्टरों से परामर्श किया, बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ. इस दौरान डॉक्टरों ने काफी प्रयास किए थे, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हो पाया. कुछ डॉक्टर उसे अपनी क्षमता अनुसार स्वस्थ करने की पूरी कोशिश की और कई साल तक उसका इलाज भी चला. लेकिन अब इलाज के लिए पैसों की भी कमी होने लगी है. अब रोहित के शरीर के कई हिस्सों में हड्डियां टूटी हुई हैं.

पढ़ें : भारत में तेजी से बढ़ रहीं किडनी रोग से होने वाली मौतें, जानें बचने के उपाय

इधर, रोहित के छोटे परिवार में पिता रोज के दो सौ रुपये कमाते हैं, जिससे उनका मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है. ऐसे में बच्चे का इलाज कैसे हो. रोहित की मां ने रोहित के इलाज के लिए सरकारी मदद की गुहार लगायी है. वहीं, इस संबंध में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप बंसल ने बताया कि ओस्टियोजेनेसिस इंपरफेक्टा बीमारी (osteogenesis imperfecta disease) 50000 बच्चों में से एक बच्चे में पाई जाती है. इन बच्चों की आयु काफी कम होती है. रोहित को भी यही बीमारी है.