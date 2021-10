नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले (Murshidabad district of West Bengal) के संबंध में लोक सभा सांसद अधीर रंजन चौधरी (Lok Sabha MP Adhir Ranjan Chowdhury) ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. चौधरी ने पीएम से अपील की है कि मुर्शिदाबाद जिले के जलंगी ब्लॉक के काकमारी और बांग्लादेश में राजशाही जिले (Rajshahi district of Bangladesh) के चारघाट में एक लैंड पोर्ट (open land port in Murshidabad) खोला जाए.

अपने अनुरोध में, चौधरी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि बेईमान तस्कर अक्सर सीमावर्ती क्षेत्रों के गरीब और बेरोजगार युवाओं को तस्करी सहित अवैध गतिविधियों को करने के लिए लुभाने की कोशिश करते हैं.

सोमवार को लिखे पत्र में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लिखा, 'कृपया 30 जून, 2021 को लिखे मेरे पत्र को याद करें. इसमें मुर्शिदाबाद, भारत और बांग्लादेश में राजशाही जिले में एक भूमि बंदरगाह खोलने के का जिक्र है.'

चौधरी ने लिखा कि मुर्शिदाबाद बांग्लादेश के साथ लगने वाली सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में से एक है. मुर्शिदाबाद और राजशाही जिले की आबादी काफी बड़ी है. उन्होंने कहा कि सीमा के दोनों ओर रिश्तेदार रहते हैं. मुर्शिदाबाद एक संवेदनशील (porous) सीमा है.

उन्होंने लिखा कि जलंगी ब्लॉक (Jalangi Block) के लोग बहुत गरीब हैं, बेईमान तस्कर अक्सर सीमावर्ती क्षेत्रों के गरीब और बेरोजगार युवाओं को तस्करी सहित अवैध गतिविधियों को करने के लिए लुभाने की कोशिश करते हैं. मुर्शिदाबाद जिले का जलंगी और बांग्लादेश के राजशाही जिले के बीच पद्मा नदी पर सड़क संपर्क आदर्श बदलाव की शुरुआत कर सकता है.

बकौल चौधरी, लैंड पोर्ट खोलने से दोनों देशों के विकास को गति मिल सकती है. तथाकथित तस्करों को कानूनी व्यापारी में बदला जा सकता है.

पत्र में चौधरी ने मुर्शिदाबाद में नदी के किनारे के कटाव के मुद्दे पर भी ध्यान न देने की बात कही है. बता दें कि चौधरी पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं.

उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में गंगा के पूरे मार्ग में नदी के किनारे का कटाव व्यापक है. उपजाऊ भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया है और हजारों लोग मुर्शिदाबाद जिले के समशेरगंज में विस्थापित हो गए हैं. चौधरी ने लिखा है कि लगभग 1500 एकड़ भूमि गंगा में समा गई है. उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासी भूमिहीन हो जाते हैं और अपनी आजीविका भी खो देते हैं.

बकौल चौधरी, कभी-कभी, गरीबी अपराधों में वृद्धि की ओर ले जाती है. उन्होंने पीएम से कहा कि गरीबी नव-शरणार्थियों के साथ कई सामाजिक समस्याएं पैदा करती है. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के निवासी हमेशा अपने जीवन और आजीविका के डर में रहते हैं. वे हमेशा चिंतित रहते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि कब उनके घर गंगा में जलमग्न हो जाएंगे.

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में गत तृणमूल कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़ गई है. टीएमसी ने मुर्शिदाबाद - समसेरगंज और जंगीपुर से दो और सीटें जीतीं. इन सीटों पर 30 सितंबर को मतदान हुए थे.

