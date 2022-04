भागलपुर: 10 अप्रैल को रामनवमी (Ram Navami 2022) है, लेकिन भागलपुर (Ram Navami in Bhagalpur ) में अभी से ही माहौल भक्तिमय बना हुआ है. रामनवमी के मौके पर भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान (150 feet portrait in Lajpat Park Bhagalpur) का नजारा भव्य होगा. इस रामनवमी को भागलपुर की चर्चा पूरे देश में हो रही है. एक ओर जहां शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी. वहीं गुरुवार को भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में 5 लाख दीयों से भगवान राम का 8 हजार स्क्वायर फीट (8 thousand square feet portrait of Lord Ram) में चित्रांकन किया गया है. इसकी तैयारी पिछले 5 दिनों से चल रही थी.

रामनवमी में भागलपुर बनाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड: कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक अर्जित चौबे ने बताया कि श्री राम जी का 150 फीट लम्बा चित्रांकन 12 तरह के रंगों के दीयों से किया गया है. ये अपने आप में अनोखा और भव्य होगा. कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Bhagalpur Will Make World Record In Ram Navmi) से जोड़ने के लिए संबंधित लोगों को चेन्नई से आमंत्रित किया गया. वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करने वाली टीम भागलपुर पहुंच चुकी है. इस चित्र को बनाने में सात दिनों का वक्त लगेगा. गुरुवार को पांचवें दिन भी कलाकार भगवान राम के चित्रांकन को सजीव करने में लगे रहे. इससे पहले मुंबई में वर्ष 2020 में 5,400 वर्गफीट में भगवान राम का दरबार दो लाख दीपों से बनाया गया था जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी दर्ज है.

पढ़ें: गोल्डन टेंपल से होगा गुरबानी का टेलिकास्ट, सीएम भगवंत मान ने की घोषणा

"बहुत सारे गणमान्य लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है. मोजेक पेंटिंग और दीये का प्रयोग कोई और भी कर सकता था. लेकिन हमारा प्रयास था कि भागलपुर के ही आर्टिस्ट इस काम को करें. लगभग 50 आर्टिस्ट और उनका दल इसको बनाने में लगे हैं. आने वाले समय में उसकी भव्यता आप सबों को देखने को मिलेगी. विश्व रिकॉर्ड में ये अंकित हो जाए इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम से संपर्क किया गया और सारी फॉर्मलिटी पूरी कर ली गई है. हमारा ध्येय विश्व रिकॉर्ड-2 बनाना है."- अर्जित चौबे, कार्यक्रम संरक्षक, भागलपुर

ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे कई गणमान्य लोग : इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे, राजस्व मंत्री रामसूरत राय, पर्यवारण मंत्री नीरज बबलू, कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन समेत कई सांसद विधायक शामिल होंगे. बता दें कि भागलपुर में रामनवमी पर भव्य शोभायात्रा निकाले जाने की परंपरा रही है. कोरोना काल के बाद पहली बार भागलपुर में रामनवमी जुलूस निकाले जाने की संभावना बन रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है. रामनवमी के पूर्व भागलपुर में ऐतिहासिक दृश्य देखने को लेकर लोगों में भी उत्सुकता है.