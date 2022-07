उज्जैन/ खंडवा। शहर के नीलगंगा थाना क्षेत्र में स्थित द डिवाइन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग छात्रों में विवाद हो गया. इस दौरान 10 वीं के छात्र ने 12 वीं के छात्र को चाकू मार दिया. छात्र को गंभीर रूप से घायल अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.आरोपी छात्र फरार है.

12 वीं के छात्र पर चाकू से किया हमला

लंच के दौरान विवाद बढ़ा : सांवेर रोड स्थित द डिवाइन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के नाबालिग छात्र और 10वी कक्षा के छात्र के बीच एक- दूसरे को देखने की बात पर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि स्कूल में लंच के दौरान खूनी संघर्ष हो गया. इस दौरान 10वीं के छात्र ने 12वीं के छात्र को चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया. नाबालिग छात्र के गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद सिंधी कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

घटना के बाद स्कूल में तोड़फोड़ : घायल छात्र के पिता का कहना है कि हमें जैसे ही पता चला कि हमारे बेटे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, हम वैसे ही स्कूल पहुंचे. स्कूल में हमने पूछताछ की तो हमला करने वाले आरोपी छात्र के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया. इस मामले में नीलगंगा थाने के सब इंस्पेक्टर महेंद्र मकाश्रेय ने बताया कि घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे और पता किया कि एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला किया है, जिसमें छात्र गंभीर रूप से घायल है.

खंडवा में रैगिंग से परेशान छात्र ने जहर खाया : खंडवा के भगवान राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर के छात्र के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है. प्रताड़ना से तंग आकर छात्र ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की.छात्र को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया. इससे गुस्साए परिवार के लोगों के साथ आए युवकों ने जमकर हंगामा किया. बताया जाता है कि छात्र को निर्वस्त्र करके प्रताड़ित किया जा रहा था. करीब 4 माह से छात्र रैगिंग का शिकार था. उसने सुसाइड नोट में अपने साथ हुई रेगिंग की पीड़ा लिखी है. जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों ने कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य और डीन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं. (10th student attacked 12th student) (Student attacked with a knife in school) (Condition critical family vandalized) (Student consumed poison due to ragging)