.

Sagar Molesting News: युवक को महंगी पड़ी छेड़छाड़, युवती ने मनचले की बीच सड़क पर कर दी धुनाई Published on: 45 minutes ago

Koo_Logo Versions

सागर। खुरई तहसील कार्यालय के पास एक मनचले को युवती से छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया. सोमवार को एक युवती तहसील कार्यालय के पास खड़ी थी. तभी एक मनचला युवती को अकेला देख छेड़छाड़ करने लगा (Young Man Molested Girl in Sagar). पहले तो लड़की नजरअंदाज करती रही, लेकिन जब मनचले की हरकतें बढ़ती गई तो लड़की अपने परिजनों को लेकर आई और सरेराह मनचले की चप्पलों से पिटाई कर दी. लड़की के परिजनों ने भी मनचले को जमकर पीटा. छेड़छाड़ की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक भाग गया था. युवती की इस बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस मामले में अभी तक दोनों पक्षों से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. (Girl in Sagar Beat Youth for Molesting)