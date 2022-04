.

बूंद-बूंद के लिए संघर्ष कर रहे ग्रामीण, 50 से 60 फीट गहरे कुएं में उतरकर लाना पड़ रहा है पीने का पानी Published on: 47 minutes ago

छतरपुर। अभी गर्मी अपने पूरे तेवर में नहीं आई है, लेकिन बुंदेलखंड के कई इलाकों में जल संकट गहरा गया है. यहां एक बार फिर पीने के पानी के लिए लोगों का संघर्ष शुरू हो चुका है. बकस्वाहा तहसील में ग्रामीण पानी के लिए जान तक का खतरा उठा रहे हैं. पानी निकालने के लिए लोग कई फीट गहरे कुएं में रोज उतरते हैं, और जान हथेली पर रखकर पानी निकालते हैं. पीने के पानी के लिए संघर्ष का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां दो युवक एक सूखे कुएं में उतर कर पीने का पानी निकाल रहे हैं, तो वहीं गांव की कुछ महिलाएं कुएं की मुंडेर के किनारे खड़े होकर पानी खींच रही हैं. पानी भरने की इस जद्दोजहद में जरा सी चूक जान ले सकती है. जिस कुएं से ग्रामीण पानी भर रहे हैं उसकी गहराई 50 से 60 फीट बताई जा रही है. (Water crisis in Chhatarpur) (Villagers are worried for water in Chhatarpur) (Chhatarpur struggle for drinking water)