Vidisha Latest News: शासन-प्रशासन की अनदेखी, मुक्तिधाम ना होने की वजह से ग्रामीण परेशान, बारिश में अतिंम संस्कार करना हो रहा मुश्किल Published on: 31 minutes ago

विदिशा। सिरोंज ग्राम फजलपुर में मुक्ति धाम न होने की वजह से ग्रामीण काफी परेशान हैं. बारिश के समय में शव का अतिंम संस्कार करने की चिंता हमेशा ग्रामीणों को सताती रहती है. ग्रामीणों ने बताया कि "हमने कई बार मुक्ति धाम के निर्माण को लेकर सरपंच और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार भी लगाई है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाला गया है. मुक्तिधाम न होने के कारण खुले में शव का अतिंम संस्कार करना पड़ता है." एक तरफ शासन पंचायत स्तर पर अनेक योजनाएं चला रही है, लेकिन कई ग्राम शासन इन योजनाओं से वचिंत है. पंचायतों में किए जाने वाले विकास कार्यों में मुक्तिधाम की सुविधा को प्रमुखता से नहीं लिया जा रहा है. यही वजह है कि अधिकांश ग्रामीण अंचल में या तो मुक्तिधाम है ही नहीं या फिर जर्जर हालत में पड़े हुए हैं. (Vidisha Villagers upset due to lack of Muktidham) (lack of Muktidham difficult to cremate dead body in rain)