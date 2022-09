.

Narendra Singh Tomar: देश में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं, राहुल गांधी पर टिप्पणी समय बर्बाद करने जैसा

ग्वालियर। ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ के बाद अब लोगों को खाद की किल्लत सताने लगी है. यही वजह है कि किसान खाद के इंतजार में रात भर लाइन लगाकर जाग रहे हैं. अब खाद की किल्लत को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि, देश में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं है. मोदी सरकार ने पर्याप्त मात्रा में सब्सिडी देकर पर्याप्त फर्टिलाइजर उपलब्ध कराने की कोशिश की है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि काला बाजारी करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. वहीं, विवादित कैथोलिक पादरी जॉर्ज पोन्नैया से कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. इस मुलाकात में उन्होंने यीशु को वास्तविक भगवान बताया था, जिसपर नरेंद्र सिंह ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर टिप्पणी करना समय बर्बाद करने जैसा है. राहुल गांधी अपनी पार्टी को ही नहीं जोड़ पा रहे हैं. वे जबरदस्ती देश को जोड़ने का मुखौटा लगाकर परिवार को बचाने कि कोशिश कर रहे हैं. Narendra Singh Tomar Slams Rahul Gandhi, Shortage of Fertilizers in MP, Gwalior Suffering From Shortage of Fertilizer