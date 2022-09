.

Ujjain NSUI Protest: रद्दी में किताबें बेचने एनएसयूआई छात्रों ने किया प्रदर्शन, रोकी पंचायत सीईओ की गाड़ी Published on: 29 minutes ago

उज्जैन। महिदपुर में बीआरसी द्वारा सत्र 2022-23 की पुस्तकों को कबाड़ में बेंचे जाने को लेकर एनएसयूआई छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया. मामले को लेकर NSUI छात्र नेता जुगल पांचाल ने महिदपुर एसडीएम कैलाश ठाकुर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की. छात्रों ने जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे की गाड़ी के सामने भी प्रदर्शन किया. छात्र नेता जुगल पांचाल ने कहा कि प्रदर्शन करने पर महिदपुर के शासकीय उत्कृष्ट यशवंत विद्यालय के प्राचार्य ने छात्रों को स्कूल से निकाल देनें की धमकी भी दी. मामले को लेकर एसडीएम कैलाश ठाकुर ने जिम्मेदारों पर उचित कार्रवाई आश्वासन दिया. (ujjain NSUI protest) (NSUI protest sell BRC book in junk) (sell BRC book in junk in mp) (MP News)