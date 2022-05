.

Treatment under Torch! मुरैना अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में हुई सर्जरी, मरीज को लगाए टांके, आंधी-तूफान में ठप हुई बिजली सप्लाई Published on: 15 minutes ago

मुरैना। शहर में आई तेज आंधी की वजह से बिजली सप्लाई ठप हो गई. इधर तुस्सीपुरा में रहने वाला प्रदीप नाम का एक युवक और एक अन्य युवक एक्सीडेंट में घायल होकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां लाइट नहीं होने के चलते मोबाइल टॉर्च की रोशनी में उनका इलाज किया गया. अस्पताल स्टॉफ ने इस दौरान जनरेटर भी चालू किया लेकिन ओटी रूम में बिजली नहीं आई. ऐसे में पैरामेडिकल स्टाफ को मोबाइल फोन की रोशनी में मरीजों की सर्जरी करनी पड़ी और पैरों में टांके लगाने पड़े. अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है.इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद गुप्ता का कहना है कि जनरेटर तो चल रहा था, लेकिन इमरजेंसी ओटी रूम की एमसी गिर गई थी. इसे बाद में सही कर के लाइट का प्रबंध कर लिया गया था.(Treatment under Torch) (Treatment under Torch in Morena hospital)