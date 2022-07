.

Third Phase MP Panchayat Elections: उज्जैन जिले के महिदपुर और तराना में वोटिंग जारी, 90 साल के बुजुर्ग ने दिखाया गजब का जज्बा

उज्जैन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान उज्जैन जिले की महिदपुर और तराना जनपद पंचायत में हो रहा है. मतदान को लेकर वोटर्स का उत्साह देखते ही बन रहा है. सुबह 7 बजे से लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं. कायथा ग्राम पंचायत में 90 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति भी मतदान करते नजर आए. दोनों जनपदों में 632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. जिसमें से 121 संवेदनशील और बेहद संवेदनशील केंद्र 50 हैं. जिला कलेक्टर आशीष सिंह व एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि 'सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं'. वोटिंग दोपहर 3 बजे तक चलेगी उसके बाद मतगणना की जाएगी. (Third Phase MP Panchayat Elections) (Voting in Mahidpur and Tarana of Ujjain district) (90 year old man cast his vote in Ujjain)