Indore Crime news: खाली घर में चोरी कर रहे थे चोर, तभी आ गये पड़ोसी, जानिये फिर क्या हुआ... Published on: 45 minutes ago

इंदौर। लसूडिया थाना क्षेत्र में चोर को चोरी करना महंगा पड़ गया. सूने घर में घुसे चोर की रहवासियों ने जमकर पिटाई कर दी. घटना इंदौर के महालक्ष्मी नगर की है. यहां रहने वाले अनिल तोमर परिवार सहित गुजरात गए थे. दिनदहाड़े उनके खाली घर में दो चोर घुस गए और दो अन्य साथी घर के बाहर रेकी कर रहे थे. पड़ोसियों की नजर जब चोरों पर पड़ी तो उन्होंने चोरों की घेराबंदी कर दी. एक चोर को रहवासियों ने पकड़ लिया, जबकि तीन चोर भागने में सफल रहे. लसूड़िया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पकड़े गए चोर को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से चोरी किए गए रुपए और सामान बरामद कर लिया. जबकि, काफी नकदी और अन्य सामान फरार चोरों के पास होने की आशंका है. थाना प्रभारी संतोष दूधी का कहना है कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है. जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिफ्तार किया जाएगा. (Theft in a deserted house in Indore) (Neighbors caught thief in Indore)