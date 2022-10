.

Shivpuri Cobra 6 फीट के सांप के मुंह से निकला एक और सांप , कैमरे में कैद हुई घटना Published on: 33 minutes ago

शिवपुरी। नरवर नगर में एक किराने की दुकान में घुसे 5 फीट लंबे कोबरा सांप का रेस्क्यू किया गया. सांप को देख लोगों में हड़कंप मच गया. नरवर नगर के धुवाई चौराहा पर एक किराना स्टोर के अंदर कोबरा बैठा था, जब संचालक सुबह दुकान खोलने गए तो उन्होंने सांप को बैठा देख तुरंत इस बात की जानकारी सर्प मित्र को दी. मौके पर पहुंचे सर्प मित्र ने 5 फीट लंबे कोबरा सांप का रेस्क्यू किया. इसके बाद सर्प मित्र को जांच में पता चला की कोबरा कोई जीव जंतुओं को निगले हुए है. इसको लेकर सर्प मित्र ने उसके पेट से एक चूहा और एक 6 फीट का सांप उगलवाया और फिर कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया. (cobra snake spew rat and snake in shivpuri) (shivpuri cobra snake spew) (shivpuri cobra ne ugla chuha or saanp)