.

Shivpuri Black Cobra...जब सांप के मुंह से निकलने लगे मेंढक और चूहा, कैमरे में कैद हुई घटना, वीडियो वायरल Published on: 17 minutes ago

Koo_Logo Versions

शिवपुरी। शिवपुरी से ब्लैक कोबरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोबरा सांप मेंढक और चूहा को उगलता नजर आ रहा है. कोबरा सांप को पकड़े जाने पर जब खतरा महसूस हुआ तो उसने खाए हुए मेंढक और चूहे को उगल दिया. सर्प मित्र ने कोबरा सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है. ये पूरी घटना ग्राम कंटेगरा के एक किसान के घर की है. इस दौरान एक और किसान के घर कोबरा सांप निकला था, जिसे भी सर्पमित्र ने रेस्क्यू किया. shivpuri black cobra snake, shivpuri snake ne ugla chuha or medhak, snake spew rat and frog in shivpuri