सतना में जिंदगी मौत से जंग जीता मासूम, डॉक्टरों ने शानदार विदाई, सांप ने कांटा था 3 दिन तक वेंटिलेटर पर था बच्चा Published on: 1 hours ago

सतना। जिला अस्पताल में 8 वर्षीय सर्पदंश के पीड़ित बच्चे के ठीक होने पर डॉक्टर स्टाफ की टीम ने मासूम बच्चे के लिए केक काटकर खुशियां मनाई. दरअसल सज्जनपुर इलाके कुलुहा में 8 वर्षीय मासूम सत्यम केवट नामक बालक को 1 अक्टूबर को घर में सोते वक्त जहरीले सांप ने काट लिया था. जिसे उसके परिजन आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे. शिशु रोग विशेषज्ञ सुनील खारखुर ने बताया कि 1 अक्टूबर को बालक को भर्ती किया गया था उसे सांप ने काटा था. 3 दिन तक बच्चा वेंटिलेटर में था और उसके बाद बाहर निकाला गया. अब बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है डॉक्टर ने कहा कि परिजनों को बच्चे को सौंपकर कर रवाना किया जा रहा है. हॉस्पिटल से ठीक होकर जा रहा बच्चे की विदाई को यादगार बनाने के लिए केक काटकर खुशियां मनाने का प्रयास किया है . (satna district hospital) (doctors cut cake when child well) (cut cake when child well in satna)