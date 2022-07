.

MP Urban Body Election 2022: शादी के फेरे लेने के बाद दुल्हन को मतदान कराने वोटिंग सेंटर पहुंचा दूल्हा, वोटिंग के बाद कराई विदाई

सतना। प्रदेश में प्रथम चरण के नगर निकाय चुनाव (MP Urban Body Election 2022) के लिए मतदान संपन्न हो गया. सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं में बेहद उत्साह देखने को मिला. वहीं सतना के नगर पालिक निगम क्षेत्र वार्ड क्रमांक 25 खजूरी टोला इलाके के निवासी रैसी जैन (30 वर्ष) की नवविवाहिता ने दुल्हन के जोड़े में अपने पति के साथ पोलिंग बूथ क्रमांक एक में पहुंचकर मतदान किया. नवविवाहिता ने विदा होने से पहले मतदान किया. दुल्हन की माने तो वह ससुराल जाने से पहले अंतिम बार अपने गृह ग्राम में मतदान करना चाहती थी. दुल्हन के पिता जवाहर जैन ने बताया कि हमारी बेटी की इच्छा थी कि वह अपने पिया के घर जाने से पहले अपने क्षेत्र में मतदान करे और इसे हमने पूरा किया. (groom took bride to polling station in Satna) (bride vote before farewell in Satna)