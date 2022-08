.

Sagar Matki Competition Controversy विधायक की मटकी फोड़ प्रतियोगिता में फूटी विवादों की मटकी, जमकर चलीं कुर्सियां

सागर। मध्य प्रदेश के सागर में मटकी फोड़ प्रतियोगिता के दौरान डीजे पर डांस को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया और जमकर कुर्सियां चली. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और आयोजकोंं ने लोगों को तितर-बितर किया और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद मटकी फोड़ प्रतियोगिता फिर शुरू हो सकी. सागर के भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हर साल मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराते हैं. इस बार भी तीन बत्ती पर मौजूद म्युनिसिपल हाई स्कूल ग्राउंड में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. प्रतियोगिता में कई टोलियों ने हिस्सा लिया. इसी दौरान दो टोलियों के लोग डीजे पर डांस को लेकर आमने-सामने आ गए. इस घटना में कई लोगों को छोटी मोटी चोटें भी आई हैं.Krishna Janmashtami 2022, Sagar Matki Phod Controversy, Sagar Matki Phod competition, Fight between two groups over dance, Two Arrested in Sagar