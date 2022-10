.

रतलाम में व्यापारी ने लगाया पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप, दोनों जवान निलंबित Published on: 49 minutes ago

Koo_Logo Versions

रतलाम। रतलाम में व्यापारी द्वारा ताल थाने के 2 जवानों पर तस्करी करने का आरोप लगा है. ताल निवासी पंकज धनोतिया ने जानकारी देते हुए बताया उनकी ताल में कैलाश रबड़ी वाले के नाम से दुकान है. जिस पर दो पुलिसकर्मी अरविंद और विकास जाट जो कि अपना बेस खोल कर दुकान पर आए थे, इनके द्वारा व्यापारी पंकज से माचिस के अंदर मादक पदार्थ की तस्करी होना बताया. मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पुलिसकर्मियों को थाने लेकर गई. फिलहाल पुलिस की तफ्तीश के बाद सच्चाई सामने आएगी. पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध मादक पदार्थों में फंसाने के प्रयास के आरोप को लेकर उक्त मामले में आलोट एसडीओपी पुलिस अंसारी ने आरक्षक विकास जाट व अरविंद चौहान को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया है. ratlam police accused of illegal recovery, businessman accused two police jawan, two police jawan suspended