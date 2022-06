.

Bollywood Vs South: इंदौर पहुंचे रणबीर कपूर, बोले- दमदार हो स्टोरी, एक्टर और एक्शन तो साउथ से ज्यादा चलती हैं हिंदी फिल्में

इंदौर। साउथ की फिल्मों के लगातार ब्लॉकबस्टर रहने पर अभिनेता रणवीर कपूर ने रिएक्शन दिया है, उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी दमदार स्टोरी, एक्टर और एक्शन की जरूरत बताई है. दरअसल इंदौर में अपनी आगामी फिल्म 'शमशेरा' (Shamshera) के प्रमोशन के लिए पहुंचे रणबीर कपूर ने अपने अलग अंदाज में अनुभव शेयर किया. एक्टर ने स्वीकारा कि बीते कुछ सालों से साउथ की फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हो रही हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि "फिल्मों की सफलता पर दर्शकों की हॉबी भी मैटर करती है. इसलिए ऐसी फिल्में बनाई जाएं जो दर्शकों को थिएटर तक ला सके. इसके लिए हमें उतना अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा." उन्होंने यह भी कहा कि "आम तौर पर दक्षिण की फिल्में सीमित क्षेत्र विशेष की स्टोरी पर बनती हैं और हिंदी फिल्में पूरे इंडिया पर बनती हैं, जो देश के अलावा विदेशों में भी देखी जाती हैं." इसी के साथ उन्होंने अपनी आगामी फिल्म शमशेरा को लेकर बताया कि "मैंने अब तक बहुत रोमांटिक रोल किए हैं, लेकिन इस फिल्म में मुझे अपने किरदार को घोलकर पीना पड़ा. फिल्म के लिए काफी मेहनत करना पड़ी, तब फिल्म में मैं अपना हंड्रेड परसेंट दे सका."(Ranbir kapoor visit indore for promotion of film Shamshera) (Ranbir Kapoor in Indore) (Ranbir Kapoor reaction on South films)