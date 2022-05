.

लॉन्ड्री चलाने वाले का प्रेस करने का नया तरीका, देखें VIDEO Published on: 1 hours ago

भोपाल/दिल्ली। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जहां एक प्रेस वाला नई तरह से ईस्तरी करता दिखाई दे रहा है. यह प्रेस चारकोल या बिजली की बजाय LPG गैस से चलता है. वातावरण की शुद्धता के लिहाज से अच्छा माने जाने वाले इस प्रेस की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. ये प्रेस वाला चार साल से इस तरह से प्रेस कर रहा है. (Video of pressing with LPG gas goes viral) (Press with LPG gas in Nizamuddin Delhi)