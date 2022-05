.

बाइक की जगह अब पेट्रोल हो रहा चोरी, वायरल वीडियो में देखें गाड़ी से कैसे Petrol निकाल रहा चोर Published on: 46 minutes ago

Koo_Logo Versions

विदिशा। पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ते दामों के चलते अब वाहनों की जगह वाहनों से पेट्रोल चोरी होने लगा है. ऐसा ही एक मामला पुरनपुरा क्षेत्र में देखने को मिला. यहां के निवासी ने एसपी को लिखित शिकायत की है, जिसमें एक चोर वाहन से पेट्रोल निकाल रहा है. ये पिछले 15 दिनों से लगातार चल रहा था. वहीं इस मामले में पीड़ित का कहना है कि लगातार 15 दिनों से पेट्रोल की हो रही चोरी के बाद घर के सामने लगे सीसीटीवी चेक किया गया. इसमें चोर मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालता दिखाई दे रहा है. इसी के आधार पर पीड़ित ने शिकायत की है. (thief stole petrol in vidisha) (thief stole petrol in vidisha instead of vehicle)