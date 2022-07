.

पन्ना। मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में 55 वर्षीय हाथी रामबहादुर (Elephant Rambahadur) इन दिनों कैद में है. हाथी को बेडियों और मोटी-मोटी जंजीरों से बांधकर रखा गया है. हाथी ने विगत 4 जुलाई को सुबह अपने ही महावत बुधराम रोटिया को दांत से दबाकर मार डाला था. दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद हाथी जंगल में फरार हो गया. जिसे बड़ी मशक्कत के बाद हिनौता हाथी कैंप के पास ट्रेंकुलाइज कर जंजीरों से जकड़ा गया है. फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि ''घटना को अंजाम देने के बाद हाथी ज्यादा आक्रामक और खतरनाक हो चुका है''. उन्होंने बताया कि ''छत्तीसगढ़ के जंगल में पले बढ़े इस हाथी को वर्ष 1993 में पकड़ा गया था. उस समय हाथी की उम्र 25- 26 वर्ष के लगभग थी. महावत बुधराम तभी से इस हाथी की देखभाल करता आ रहा था. हाथी ने दुनिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला पर भी दो बार जानलेवा हमला किया था''. (Panna Tiger Reserve) (Elephant who killed mahout arrested) (Elephant Rambahadur was caught) (Forest department tranquilize in fetters) (Elephant attacked his own Mahout)