Diamond Found in Panna: मजदूर ने जवानी में लगाई थी खदान, 30 साल बाद बुढ़ापे में मिला हीरा Published on: 2 hours ago

पन्ना। कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है. मगर कभी कभी इंसान की पूरी उम्र मालामाल बनने में गुजर जाती है. कुछ ऐसा ही पन्ना में देखने को मिला. जहां एक मजदूर ने अपनी जवानी में खदान लगाई थी और अब 30 साल बाद बुढ़ापे में उसे 1 कैरेट 10 सेंट का हीरा मिला है. पुन्ना उर्फ पूरन अहिरवार जिसने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर कृष्णा कल्याणपुर पट्टी में खदान लगाई थी. जिसे आज चमचमाता हुआ 1 कैरेट 10 सेंट का उज्जवल किस्म का हीरा मिला. मजदूर ने हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है. पूरन अहिरवार ने बताया कि पहले भी उन्हें हीरे मिले हैं, लेकिन सभी छोटे-छोटे थे. हीरा नीलामी के बाद मिलने वाले पैसों से वह अपने बच्चों की शादी करेंगे.(Diamond Found in Mine Panna) (Panna Laborer luck shines after 30 years) (1 carat 10 cent diamond in Panna)