सभा में मंत्री ने पूछा आपके खाते में पैसे आए, किसानों ने कहा नहीं आए, वीडियो वायरल Published on: 6 minutes ago

नरसिंहपुर। प्रदेश के कल्याण मंत्री प्रेमसिंह पटेल शनिवार को नरसिंहपुर के भ्रमण के दौरान नगर परिषद तेंदूखेड़ा पहुंचे. इस दौरान सभा को संबोधित करते वक्त जब पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने किसानों से पूछा आपके खाते में पैसे आए हैं तो किसानों ने कहा नहीं आए हैं. मंत्री का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें प्रेम सिंह पटेल यहां मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. मंत्री पटेल ने अभियान की प्रगति की जानकारी ली और लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिये. (narsinghpur news) (money come in account people refused) (minister asked people money come in account)