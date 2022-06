.

Fire In Engine: पातालकोट एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, वायरल वीडियो में पोटली फेंक​ते दिखा संदिग्ध व्यक्ति Published on: 1 hours ago

इटारसी। चार दिन पहले छिंदवाड़ा-फिरोजपुर पातालकोट एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग को लेकर आरपीएफ को जांच में कोई अहम सुराग नहीं मिला है. हालांकि, इंजन पर गठरी फेंकने की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ संदिग्धों से पूछताछ कर रही है. प्लेटफार्म दो पर खड़े ट्रेन के इंजन के आस-पास लगे खुफिया कैमरों के फुटेज से पता चला है कि इंजन के पास खड़े एक संदिग्ध व्यक्ति ने कपड़ों से भरी एक पोटली इंजन के ऊपर फेंकी थी, जिससे आग लगी. आग लगने के तुरंत बाद यह शख्स घबराते हुए यहां से भागते हुए नजर आ रहा है. आरपीएफ और जीआरपी ने रेलवे आउटर, प्लेटफार्म एवं परिसर में घूमने वाले खानाबदोश, भिखारियों एवं संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति हत्थे नहीं आया है. उसकी वेषभूषा से वह फकीर नजर आ रहा है. संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद साफ होगा कि उसने इंजन पर कपड़ों की पोटली क्यों फेंकी.(Fire in Patalkot Express engine at Itarsi station) (Unknown person threw goods on engine) (Suspicious person seen throwing goods in video)