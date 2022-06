.

MP Urban Body Election 2022: कांग्रेस ने महापौर के लिए युवा चेहरे पर खेला दांव, नकुलनाथ की पसंद पर लगी मुहर Published on: 15 minutes ago

छिंदवाड़ा। नगर निगम में महापौर पद के लिए कांग्रेस में 31 साल के युवा चेहरे पर विश्वास जताया है. पार्टी ने कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विक्रम आहिके (Vikram Ahike) को मैदान में उतारा है. महापौर प्रत्याशी के लिए जुन्नारदेव विधायक सुनील उईके और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एकलव्य आहिके का नाम भी चर्चाओं में था. लेकिन, विक्रम आहिके सांसद (Chhindwara MP Nakul Nath) नकुल नाथ की पसंद थे. इसलिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उनके नाम पर मुहर लगाई. विक्रम आहिके छिंदवाड़ा के राजाखोह के रहने वाले हैं. इनके पिता किसान हैं और मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता. हमेशा से कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले विक्रम लगातार कांग्रेस के लिए काम करते आ रहे हैं. (MP Urban Body Election 2022) (Congress announced mayor candidate name) (Vikram Ahike became mayor candidate of chhindwara)