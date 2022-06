.

Fire in Ujjain: टेंट हाउस में अचानक लगी आग, चन्द मिनटों में सामान जलकर खाक

उज्जैन। नागझिरी थाना क्षेत्र में टेंट हाउस में आग लगने से हड़कंप मच गया. साईं विहार कॉलोनी के पीछे महालक्ष्मी नगर में बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर बने टेंट हाउस में अचानक आग लग गई. सूचना पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. गनीमत रही की आगजनी में जनहानि नहीं हुई. आगजनी में हुए नुकसान का अभी आंकलन नहीं हो पाया है. पुलिस ने प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट होना पाया है. एसआई दिनेश भाट ने जानकारी देते हुए बताया कि ''मंसूर नामक व्यक्ति बिल्डिंग में क्षिप्रा नाम से टेंट हाउस संचालित करते हैं. उनका परिवार फर्स्ट फ्लोर पर रहता है. सेकंड फ्लोर पर टेंट का सामान रखा था, जिसमें आग लग गई. जांच चल रही है. आग शार्ट सर्किट से लगी है या कोई कारण है, इसका पता लगाया जा रहा है''. (Fire broke out in tent house in Ujjain) (Goods burnt to ashes)