Viral Video: टीकमगढ़ जेल में कैदी का हंगामा, पेड़ पर चढ़ कैदी ने जेल प्रशासन पर लगाए प्रताड़ना के आरोप, बुलानी पड़ी SDRF Published on: 59 minutes ago |

Updated on: 54 minutes ago Koo_Logo Versions

टीकमगढ़। जिला जेल में हत्या के आरोप में बंद एक कैदी ने जमकर हंगामा किया. कैदी ने जेल प्रशासन पर उसके साथ बेवजह मारपीट करने के आरोप लगाए हैं. बार-बार पीटे जाने से नाराज कैदी पेड़ पर चढ़ गया और काफी देर तक वहीं बैठा रहा. जेल प्रशासन ने कैदी को नीचे उतरने के लिए कई बार समझाया लेकिन जेल में यह हंगामा लगभग 2 घंटे तक चलता रहा. पेड़ पर चढ़ा कैदी जब कई बार मनाने पर भी नीचे नहीं उतरा तो जेल प्रशासन (District Jail Tikamgarh) के हाथ पांव फूल गए. कैदी को पेड़ से उतारने के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा. काफी मशक्कत के बाद कैदी को पेड़ से नीचे उतारा गया, मामले में टीकमगढ़ जेलर प्रतीक जैन (Tikamgarh Jailor Prateek Jain) ने कैदी द्वारा मारपीट और जेल में प्रताड़ित किए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. जेलर ने बताया कि "कैदी राजा भैया का अन्य कैदियों के साथ झगड़ा हो गया था, जिसमें मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आईं थीं. इस बात को लेकर उसकी बैरक बदल दी गई. बैरक बदले जाने की बात से वह नाराज होकर पेड़ पर चढ़ गया." (Prisoner ruckus in Tikamgarh Jail) (Prisoner climbed on tree in Tikamgarh Jail) (Prisoner allegations of jail administration)