MP Panchayat Chunav 2022: भिंड- मुरैना हिंसा की घटनाओं के बीच खत्म हुआ पहले चरण का मतदान, कुछ जगह फायरिंग और पथराव हुआ Published on: 26 minutes ago

भिंड/मुरैना। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) के पहले चरण में जिले की लहार और रौन जनपद की 100 पंचायतों में वोट डाले गए. पंचायत चुनाव के लिए सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक वोटिंग हुई. इस दौरान भिंड़-मुरैना में कुछ मतदान केंद्रों से हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं. मिहोना के असनेट में पोलिंग बूथ पर उपद्रवियों के पथराव में एसआई अमित सिकरवार घायल हुए हैं (Violent action in first phase of elections). लहार के लपवाह गांव में भी पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई. यहां पोलिंग बूथ क्रमांक 29/30 के बाहर दो प्रत्याशियों के समर्थकों में मारपीट हुई. (Firing and Stone Pelting in Bhind) इसके बाद उपद्रवियों ने अवैध हथियारों से मतदान केंद्र के बाहर हवाई फायरिंग की. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन तबतक उपद्रवी फरार हो गए थे. हालांकि बंदूक लिए एक बदमाश और हवाई फायरिंग की घटना मीडिया के कैमरे में कैद हो गई है. मुरैना में भी चिन्नौनी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो में सवार युवक को लाइसेंसी हथियारों के साथ पकड़ा गया है. खास बात है कि चुनाव से पहले सभी लाइसेंसी हथियार जमा कर दिए गए है. इसके बावजूद युवक हथियार लेकर सड़क पर घूमता दिखा, जिसपर पुलिस ने युवक को पकड़ा और युवक के कब्जे से एक 315 बोर की बंदूक, एक 32 बोर की रिवाल्वर और 10 जिंदा राउंड बरामद किए हैं. (Youth arrested with licensed weapons in Morena)