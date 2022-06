.

Train Accident: इटारसी में मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतरी, देखिए लाइव वीडियो Published on: 53 minutes ago

नर्मदापुरम। इटारसी में चलती मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना इटारसी के न्यूयार्ड स्थित जीसी 4 और 5 के बीच की बताई जा रही है. खाली मालगाड़ी आमला जा रही थी, इटारसी के न्यूयार्ड में एक बोगी बेपटरी हो गई. घटना के बाद रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मालगाड़ी के डिब्बे को पटरी पर लाने के लिए कार्य शुरू कर दिया. हालांकि, बोगी के पटरी से उतर जाने से रेलवे यातायात पर कोई भी असर नहीं पड़ा. रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि 'मालगाड़ी के चार पहिए पटरी से उतरे हुए हैं'. (Goods Train Accident in Narmadapuram) (One Bogie of Goods Train derailed in Itarsi) (Derailment of goods train Video goes viral)