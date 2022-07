.

Bhind Flag march: नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव बाकी, पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर दिया शांति का संदेश Published on: 6 hours ago

Koo_Logo Versions

भिंड। नगरीय निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया तो लगभग पूरी हो चुकी है लेकिन नगर पालिका और परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव अब भी बाकी है. ऐसे में शहरी क्षेत्रों में अशांति न फैले इसके लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला. भिंड नगर सहित सभी अनुभाग मुख्यालयों पर यह प्रक्रिया की गयी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे ने बताया की मध्यप्रदेश के डीजीपी द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं. उसी का पालन करते हुए सभी जिलों में मार्च निकाला गया है. (MP Municipality President Election) (Municipality President Election on August 3) (Flag march in Bhind) (Bhind Police gave message of Peace)