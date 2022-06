.

इंदौर। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव (BJP Mayor Candidate Pushyamitra Bhargava) गुरुवार सुबह कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला (Congress Mayor Candidate Sanjay Shukla) के घर पहुंचे और उनके पिता विष्णु प्रसाद शुक्ला (बीजेपी के वरिष्ठ) से आशीर्वाद लिया. उन्होंने कहा कि "मैं विष्णु प्रसाद शुक्ला का पोता हूं". ईटीवी भारत ने जब पुष्यमित्र भार्गव से पूछा कि यह चुनाव पिता और बेटे के बीच होगा, तो किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा. उसको लेकर उन्होंने कहा कि यह विचारधारा का चुनाव है और जनता विचारधारा को चुनेगी. बीजेपी संगठित पार्टी है. बूथ स्तर पर जाकर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे. इसके अलावा भी महापौर प्रत्याशी ने कई सवालों के जवाब दिये. आईये जानते हैं...(Pushyamitra Bhargava vs Sanjay shukla) (Pushyamitra Bhargava took blessings from Vishnu Prasad Shukla)