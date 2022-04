.

Khargone Violence video: हिंसा के खौफनाक मंजर की कहानी, जानिए पथराव में घायल एसपी सिद्धार्थ चौधरी की जुबानी Published on: 12 minutes ago

खरगोन। रामनवमी पर हुई के दिन हुई हिंसा का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है. खरगोन के एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा पर दंगाइयों की भीड़ लगातार पत्थर फेंक रही थी, और लोगों के घरों में घुस गई थी. दंगाइयों ने तलवार और गोली से हमला भी किया. जब एसपी तलवार से हमला करने वाले को पकड़ने गए, तब उन्हें गोली मारी गई. खरगोन के संजय नगर में पथराव के दौरान ये हमला हुआ. इस दंगे में एसपी सिद्धार्थ के साथ 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. वहीं हिंसा के बाद से प्रशासन की तरफ से लगातार दंगाइयों की पहचान कर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा, लेकिन इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बगैर जांच के समुदाय विशेष के लोगों को चिन्हिंत कर उनपर ही कार्रवाई की जा रही है. (violence on ramnavmi in khargone) (mp khargone violence update) (SP Siddharth Choudhary was shot in Khargone)