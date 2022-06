.

खंडवा। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जेल के अंदर फिल्मी स्टाइल में कैदी को चप्पल के अंदर रखकर मोबाइल भेजने का प्रयास किया गया. मुलाकात करने आया शख्स जेल प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर मोबाइल फोन अंदर पहुंचाना चाहता था. लेकिन महिला जेल प्रहरी शिवांगी चौरे की सतर्कता से यह योजना नाकाम हो गई. सोमवार सुबह कैदियों से मिलने आने वालों की भीड़ जुटी रही. महिला जेल प्रहरी शिवांगी चौरे मुलाकात खत्म होने के बाद लोगों द्वारा अपने बंदियों को दिए गए सामान की चेकिंग कर रही थीं. इस दौरान उन्होंने सजायाफ्ता कैदी चेतन के नाम का थैला खोला. जिसमें कपड़े और अन्य सामान के साथ एक जोड़ी चप्पल थी. जब उन्होंने चप्पल को उठाकर देखा तो एक भारी और दूसरी हल्की थी. शंका होने पर जब ध्यान से चप्पल को देखा तो उसका पिछला भाग कटा हुआ था. उसके अंदर माेबाइल फोन रखा हुआ मिला. यह देख महिला प्रहरी और वहां मौजूद अन्य स्टाफ भौचक रह गए. यह पहली बार था जब चप्पल में मोबाइल फोन मिला हो. इस पूरे मामले की जांच की जा रही है.(Mobile recovered from prisoner slippers) (Trying to give mobile in film style in Khandwa district jail) (Mobile Supply in MP Jails)