शराब खरीदने आए युवक की माफियाओं ने की पिटाई, फिर ग्रामीणों ने शराब दुकानदार को सिखाया सबक, वीडियो वायरल

जबलपुर। चरगवां थाना क्षेत्र के बिजौरी में शराब दुकान के बाहर जमकर लात घूसे चले. एक आदिवासी की शराब माफियाओं ने बेल्ट, डंडों और लात घूसों से जमकर पिटाई की. पीड़ित के परिजनों ने जब बीच बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है की विवाद शराब माफियाओं द्वारा मनमाने रेट में शराब बेचने का है. आदिवासी युवक ने शराब के दाम पूछे जिसमें उसे 60 रुपये की शराब की बोतल 80 रुपये में दी जा रही थी. युवक ने विरोध करते हुए नियम कायदे का हवाला देकर कार्रवाई करने की बात कही, तो शराब दुकान में कार्यरत कर्मचारी बिफर गए और उन लोगों ने युवक की पिटाई कर दी. घटना के बाद पीड़ित के परिजन और ग्रामीण सबक सिखाने के लिए दुकान पर पहुंचे जहां दुकान कर्मियों के साथ झड़प हुई.(Liquor mafia beat up youth in jabalpur) (Villagers beat liquor shopkeeper in jabalpur) (Beaten video goes viral)