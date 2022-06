.

MP Councilor Election: जिसने पार्टी से बगावत की थी उसे टिकट दिया, मेरी अनदेखी की गई- धरने पर बैठी कार्यकर्ताओं का आरोप, देखें वीडियो... Published on: 1 hours ago

नर्मदापुरम। नगरीय निकाय चुनाव (MP local body election 2022) को लेकर भाजपा ने वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी. सूची में टिकट नहीं मिलने व जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने से कई कार्यकर्ता नाराज हैं और सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. इसी कड़ी में नर्मदा पुरम जिले (MP local body election 2022) में महिला पार्षद की उम्मीदवार के लिए विधायक प्रतिनिधि रेखा यादव (Rekha yadav dharna in front of bjp office) टिकट ना मिलने के चलते भाजपा कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गईं. महिला का आरोप है कि लगातार वार्ड में कई वर्षों से कार्य करने के बाद भी भाजपा द्वारा उसे टिकट नहीं दिया गया. उस व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसने भाजपा में पहले बगावत की थी. (MP Councilor Election) (bjp woman worker Angry due to not getting councilors ticket) (MP Urban Body Election 2022) (Workers disapponted with BJP)