इंदौर। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट शुक्रवार को दोपहर 1 बजे घोषित कर दिया. इस बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है. मेरिट लिस्ट में भी लड़कियां ही छाई हुई हैं. इंदौर के शासकीय बाल विनय विद्यालय में पढ़ने वाली सजल जैन ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है. वहीं वाणिज्य संकाय में इंदिरा विद्या मंदिर की कशिश वलेचा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है. सजल ने आर्टस में टॉप करते हुए कुल 95.6 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. सजल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे आईएएस की तैयारी करना चाहती हैं हालांकि, उनकी मीडिया में जाने की भी हसरत है वे नेशनल न्यूज चैनल में एंकर बनना चाहती हैं. (indore sajal jain secured third place in 12th exam result) (MP Board result of class 12th)