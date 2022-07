.

भिंड। मध्य प्रदेश के भिण्ड में NH 719 पर चलती कार में भीषण आग लग गयी. यह हादसा गोहद और मेहगांव के बीच हुआ. धू-धूकर जलती कार का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि कार ग्वालियर से भिंड की ओर जा रही थी. जिसमें अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरी कार आग का गोला बन गई. आग लगने के बाद ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई. लेकिन कार में रखा हुआ सामान और नगदी पूरी तरह जलकर खाक हो गई. कार गुजरात आरटीओ में रजिस्टर बतायी जा रही है. (Moving Car Caught Fire in Bhind) (Fire Car Video Goes Viral) (Cash Burnt to Ashes)