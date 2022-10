.

खंडवा में जन्मा चार हाथ, पैर और कान वाला बच्चा, आधे घंटे बाद तोड़ा दम Published on: 27 minutes ago

खंडवा। खंडवा में मूंदी के सरकारी हॉस्पिटल में एक विचित्र बच्चे ने जन्म लिया. पावर प्लांट से लगे गांव शिवरिया की रहने वाली एक महिला ने इस विचित्र बच्चे को जन्म दिया है. इस बच्‍चे के चार हाथ-पैर और 4 कान थे. इस विचित्र बच्चे को देखकर डॉक्टर और परिजन भी हैरान रह गए. विचित्र बच्चे के पैदा होने की खबर फैलते ही हॉस्पिटल में इस बच्चे को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई, हालांकि आधे घंटे बाद ही बच्चे ने दम तोड़ दिया. सोशल मीडिया पर इस विचित्र बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है. khandwa four hand leg ear child birth, child birth died after sometime in khandwa, strange child born in khandwa, baby with 4 hands and feet born in khandwa