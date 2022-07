.

Jabalpur Bulls Fight Video: दो सांडों की लड़ाई दुकान के अंदर तक पहुंची, दंगल का वीडियो हुआ वायरल Published on: 10 minutes ago

Koo_Logo Versions

जबलपुर। कैंट थाना क्षेत्र में दो सांड़ों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पहले सांडों ने सड़क पर जमकर दंगल किया. फिर लड़ते-लड़ते एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ कर दी. दुकान संचालक ने बमुश्किल दुकान से निकल कर अपनी जान बचाई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि अगर दुकान संचालक भागकर अपनी जान नहीं बचाता तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी. वही कैंट क्षेत्र वासियों का कहना है कि ''आवारा पशुओं का आतंक दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है. जिसको लेकर नगर निगम में कई बार शिकायत भी की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. वहीं नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि उनकी टीम लगातार आवारा पशुओं को पकड़ने का काम कर रही है. अब सवाल उठता है कि अगर नगर निगम की टीम पशुओं को पकड़ रही है तो शहर में घूम रहे आवारा पशु कहां से आ रहे हैं.(Terror of bulls in Jabalpur) (Jabalpur Bulls Fight Video) (Bulls Entered Electronic Shop in Jabalpur)