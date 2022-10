.

जबलपुर की दो बेटियों ने बनाया 3 किलोमीटर लंबी तोरण, मां वैष्णो देवी को करेंगी समर्पित, गिनीज बुक ऑफ इंडिया नाम दर्ज कराने की तैयारी

जबलपुर। शहर की रहने वाली खुशबू अग्रवाल और ऋचा अग्रवाल ने मिलकर मां वैष्णो देवी को समर्पित करने 3 किलोमीटर लंबी तोरण बनाई है. जिसे 13 अक्टूबर को कटरा, जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी दरबार में अर्पित किया जाएगा. तकरीबन 30 दिनों से 3 किलोमीटर लंबी तोरण तैयार कर रही दोनों बहनों ने कड़ी मेहनत करते हुए इसे पूरा किया है. शहर में 3 किलोमीटर लंबी इस अद्भुत तोरण की भव्य शोभायात्रा भी निकाली गई. इस दौरान तोरण को देखने बड़ी संख्या में शहरवासी भी उमड़े और जगह-जगह शोभायात्रा का स्वागत किया गया. दो बहनों की इस कारीगरी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराने की बात हो रही है. (pylon for vaishno devi) (jabalpur sisters made pylon) (jabalpur sisters made pylon for vaishno devi) (jabalpur sisters name in guinness book of india )