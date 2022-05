.

Dangerous Examination: नौकरी की चाहत में हार गया जिंदगी की रेस, आईटीबीपी की भर्ती में फिजिकल टेस्ट देते वक्त युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा Published on: 43 minutes ago

Koo_Logo Versions

बालाघाट। जबलपुर में हो रही आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) (ITBP physical examination) की शारीरिक परीक्षा में दौड़ के दौरान बड़ी घटना घटी थी. 5 किलोमीटर की दौड़ में युवक प्रभुदयाल लिल्हारे की अचानक तबियत बिगड़ी और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को लेकर ग्राम विश्रामपुर पहुंचे. शव घर पहुंचते ही परिजनों सहित ग्रामीण आक्रोशित हो गए और शव रखकर प्रदर्शन किया. जिससे बालाघाट से मंडला जाने वाले राज्य मार्ग बाधित हो गया. परिजनों ने परीक्षा के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. परिजनों का कहा कि भीषण गर्मी में परीक्षा कराई गई. ग्रामाणों ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने, साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा और मृतक के छोटे भाई को सरकारी नौकरी दिये जाने की मांग की. हंगामे की सूचना पर पुलिस, पूर्व विधायक मधु भगत तथा ओबीसी नेता सौरभ लोधी मौके पर पहुंचे आर ग्रामीणों को समझाइश देकर प्रदर्शन खत्म कराया.(ITBP physical examination in jabalpur) (Youth dies in jabalpur) (Balaghat Youth dies during physical test)