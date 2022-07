.

Jabalpur High Court:पैसे डबल करने का मामला, आरोपियों को मिली बेल, जमीन में गढ़े मिले थे 1 करोड़ रुपए Published on: 3 hours ago

बालाघाट। बालाघाट में रुपए डबल करने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपियों को बेल मिल गई है. पुलिस इनका नक्सलियों से कनेक्शन साबित नहीं कर पाई. जिसके बाद हाई कोर्ट ने आरोपियों को राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी. इससे पहले 11 जुलाई को आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त हो गई थी. आरोपियों ने फिर से बेल के लिए आवेदन दिया था. जिसकी सुनवाई करते हुए जबलपुर कोर्ट के न्यायधीश संजय ‍द्विवेदी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को 5-5 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी है.(4 youths of Balaghat bail in double money case). रूपए डबल करने का लालच देकर ठगी करने के मामले में सोमेंद्र कंकरायने, प्रदीप कंकरायने, तामेश मंसुरे और राकेश मंसुरे को आरोपी बनाया गया है.(Jabalpur High Court granted 4 youths of Balaghat bail)