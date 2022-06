.

International Yoga Day 2022: योग दिवस, जेल में भी हुआ योगा, विशेषज्ञों ने कैदियों को बताए योग के फायदे Published on: 25 minutes ago

इंदौर। दुनिया भर में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day 2022) मनाया गया. इस मौके पर इंदौर जेल में एक साथ 3 हजार कैदियों ने योगाभ्यास किया. विशेषज्ञों ने कैदियों को योग के फायदे बताए और इंदौर सेंट्रल जेल में कैदियों से योगा भी करवाया. केंद्रीय जेल आयुष मंत्रालय के सदस्य डॉक्टर एके द्विवेदी भी शामिल हुए. उन्होंने बताया कि सेंट्रल जेल में महीने के तीसरे शनिवार को योग कैंप लगाया जाता है. (Indore Central Jail Prisoners did yoga). उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के आयोजन के साथ ही नियमित रूप से योगाभ्यास भी कराया जा रहा है. वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि इंदौर सेंट्रल जेल में लगभग तीन हजार कैदियों ने अलग-अलग बैरक में एक ही समय पर योगा किया. इस दौरान योगाचार्यों ने कैदियों को योगा भी सिखाया. (Indore Central Jail Prisoners did yoga on occasion of Yoga Day)