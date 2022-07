.

Indore Crime News: गाड़ी टकराने को लेकर बीच सड़क पर चले लात-घूंसे, मूकदर्शक बनकर देखते रहे लोग, पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया

इंदौर। इंदौर में दो युवकों के बीच गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हो गया. मामला इतना बढ़ गया की दोनों युवक बीच सड़क पर लड़ने लग गए. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करते हुए दोनों को अलग किया(Indore two youth fight on middle road). एक छोटी सी बात को लेकर दोनों में जमकर लात घूंसे चले. विनोबा नगर के रहने वाले विशाल नामक युवक को गोल्डी और आशीष ने जमकर पीटा. बाइक से जा रहे विशाल की बाइक को आशीष की कार ने टक्कर मार दी(collision of car in Indore), जिस पर शुरू हुए विवाद के बाद चलते रोड पर आशीष और उसके साथ की महिलाओं ने कार से उतर कर विशाल पर हमला कर दिया. इसी दौरान कार सवार युवती ने अपने अन्य साथियों को फोन लगा दिया (Indore two youth fight). वह भी मौके पर पहुंच गए. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, वहीं सड़क पर कार खड़ी होने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया था. लगभग 10 मिनट तक चले विवाद की सूचना पलासिया पुलिस तक नहीं पहुंची. पुलिस दोनों पक्ष को पलासिया थाने ले गई. फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.