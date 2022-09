.

Indore Sanitation Model: नगरीय निकायों के लिए अब शुरू होगा स्वच्छता टूरिज्म, महापौर सम्मेलन में PM मोदी ने सराहा Published on: 3 hours ago

इंदौर। गुजरात में आयोजित महापौर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इंदौर नगर निगम देश के सभी नगरीय निकायों को स्वच्छता मॉडल के बारे में जानकारी देगा. इस सम्मेलन में शामिल होने के बाद इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा जिन शहरों में विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग काम हुए हैं उनको इंदौर में भी लागू किया जाएगा और सफलतापूर्वक अपनाया जाएगा. इंदौर नगर निगम अब देश के किसी भी शहर अथवा नगरीय निकाय के लिए पूर्व सूचना पर स्वच्छता मॉडल के साथ वेस्ट मैनेजमेंट एवं विभिन्न प्रोजेक्ट का प्रजेंटेशन के साथ भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करेगा. इसके लिए नगर निगम में अधिकारियों की एक टीम अलग से निर्धारित की जा चुकी है. वही इंदौर में स्वच्छता टूरिंग जैसी व्यवस्था होगी. साथ ही ट्रांसपोर्टेशन और रेवेन्यू मॉडल को अपग्रेड किया जा सके, उसके लिए भी तैयारी की गई है. (Swachhta Touring in Indore) (Mayors conference in Gujarat) (Indore Sanitation Model) (Indore in Mayors conference) (Indore Mayor Pushyamitra Bhargava)